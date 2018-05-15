Британский парламент откажется от одноразовой посуды и приборов

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент полностью откажется от использования неперерабатываемой одноразовой посуды и столовых приборов к 2019 году, говорится в полученном РИА Новости сообщении аппарата парламента. С такой инициативой законодатели выступили в рамках национальной кампании по борьбе с ростом количества пластиковых отходов, загрязняющих окружающую среду.
Уже начиная с лета 2018 года в зданиях парламента не будут использоваться неперерабатываемые на 100% стаканы для кофе. Для "стимулирования" парламентариев и служащих парламента к переходу на многоразовую посуду, на все напитки, подаваемые в одноразовых стаканах, будет вводиться дополнительный сбор в 25 пенсов (примерно 21 рубль). Многоразовые стаканы поступят продажу в парламентских кафе, а их владельцам обещается скидка на горячие напитки.
Также с лета 2018 года в зданиях парламента не будет продаваться вода, разлитая в пластиковые бутылки. Вместо этого будут оборудованы диспенсеры с водой. Ежегодно, по данным парламента, посетителями и сотрудниками комплекса парламентских здания выбрасывается около 125 тысяч пластиковых бутылок из-под напитков.
От использования любых пластиковых предметов откажутся в парламенте и при организации публичных и массовых мероприятий. С 2019 года в сувенирных магазинах парламента перестанут продавать пластиковые пакеты.