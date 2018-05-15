"Ближе к России": советник Порошенко рассказал о настроениях в Крыму

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Александр Пасхавер согласился с утверждением украинского писателя Василия Шкляра, назвавшего крымчан природными россиянами. Об это сообщает издание "Обозреватель".

По словам Шкляра, жители полуострова находятся в эйфории от того, что живут в России. Он также отметил, что Крым никогда по-настоящему не был частью Украины, а попытки вернуть его обратно безрезультативны.

"Конечно, именно в Крым, в отличие от Донбасса, на протяжении десятилетий заселялись отставники и их семьи со всего Советского Союза, поэтому там действительно население может относиться к Украине, не скажу, что с ненавистью, но они могут себя чувствовать ближе к России. Это правда, да", — заявил Пасхавер.

В последнее время на Украине все чаще звучит мнение, что Крым всегда был и должен оставаться частью России. Так, например, главный редактор одесского онлайн-издания "Таймер" Юрий Ткачев считает, что Киев не в состоянии финансово обеспечивать полуостров.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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