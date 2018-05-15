Премьер Армении назвал встречу с Путиным эффективной

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 14 мая 2018

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал эффективной свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

"Во время встречи с президентом России был обсужден самый широкий круг вопросов. Обсуждения были очень эффективными", — сказал Пашинян во вторник журналистам.

Сам саммит ЕАЭС глава армянского правительства назвал "интересным форматом".

В ходе состоявшейся в понедельник в Сочи встрече Путин пожелал Пашиняну успехов на посту руководителя правительства и выразил надежду, что двусторонние отношения будут развиваться так же поступательно, как и раньше.