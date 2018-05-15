МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Один из пособников Салаха Абдеслама, главного подозреваемого по делу о парижских терактах в 2015 году, освобожден из тюрьмы во Франции, сообщает телеканал RTBF.

Хамза Атту встретил Абдеслама в Париже после терактов и сопровождал его в автомобиле по дороге в Бельгию. После возвращения в Брюссель Атту и еще один спутник Абдеслама были арестованы по обвинению в терроризме. Затем Атту был передан в руки французского правосудия.

Позднее обвинения против Атту были переквалифицированы в менее тяжкие. Теперь он обвиняется лишь в "укрывательстве террористов" и, согласно законодательству, не может находиться в предварительном заключении более двух лет.

Во вторник Атту был освобожден из тюрьмы и получил разрешение вернуться в свой дом в Брюссель, где он будет находиться под специальным надзором бельгийской прокуратуры. Процесс по его делу должен начаться во Франции в 2020 году.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.