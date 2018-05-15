Премьер Армении надеется, что парламент одобрит программу его правительства

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян надеется, что парламентское большинство одобрит программу его правительства.

Согласно конституции Армении, премьер в двадцатидневный срок после формирования правительства должен представить в Национальное собрание (парламент) программу кабмина. Большинство мандатов в законодательном органе принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, которая заявила о переходе в оппозицию после избрания Пашиняна 8 мая главой правительства.

"Я думаю, что наша программа будет одобрена (парламентским большинством – ред.) и мы приступим к нормальной работе", — сказал Пашинян во вторник журналистам.

Он также отметил, что состав нового правительства сбалансирован. "Если говорится о неопытности некоторых министров, то речь идет об отсутствии опыта на посту глав министерств, а не в политической деятельности… Я уверен, что правительство будет действовать эффективно. Если возникнут проблемы с эффективностью отдельных министров и должностных лиц, они быстро будут решены", — добавил Пашинян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Пашинян.