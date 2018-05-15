Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы пройдут в этом году

ЕРЕВАН, 15 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти уже в этом году.

"Мы обсудим этот вопрос, думаю, что в этом году", — сказал он во вторник журналистам, отвечая на вопрос, пройдут ли внеочередные парламентские выборы в нынешнем или будущем году.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Пашинян.

Ранее Пашинян заявил журналистам, что внеочередные парламентские выборы должны пройти в максимально приемлемые сроки. По его словам, конституция позволяет распустить парламент даже в случае принятия программы нового правительства.