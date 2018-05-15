Глава МИД Британии заявил о необходимости сохранения диалога с Россией

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания по-прежнему считает необходимым диалог с РФ, несмотря на наличие серьезных проблем в отношениях, заявил во вторник, глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

"Мы остаемся привержены политике диалога с Россией при сохранении бдительности касательно ее действий", — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

"Мы продолжим по необходимости и по возможности сотрудничать с Россией по дипломатическим и культурным каналам по различным направлениям, но, разумеется, отношения сейчас сложные", — отметил министр.

Он подчеркнул, что Великобритания по-прежнему считает, что Россия применила на территории Великобритании нервно-паралитическое вещество, и была наказана за это высылкой российских дипломатов. Джонсон особо отметил, что дипломатические потери России в результате скандала вокруг "дела Скрипаля" гораздо более существенные, чем потери, которые понесла Великобритания.