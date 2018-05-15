Глава МИД Британии заявил о необходимости сохранения диалога с Россией

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания по-прежнему считает необходимым диалог с РФ, несмотря на наличие серьезных проблем в отношениях, заявил во вторник, глава МИД Великобритании Борис Джонсон.
"Мы остаемся привержены политике диалога с Россией при сохранении бдительности касательно ее действий", — сказал Джонсон, выступая в парламенте.
Он подчеркнул, что Великобритания по-прежнему считает, что Россия применила на территории Великобритании нервно-паралитическое вещество, и была наказана за это высылкой российских дипломатов. Джонсон особо отметил, что дипломатические потери России в результате скандала вокруг "дела Скрипаля" гораздо более существенные, чем потери, которые понесла Великобритания.