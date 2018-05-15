Британия не стремится к смене политического режима в Иране, заявил Джонсон

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания не ставит целью смену политического режима в Иране, подтвердил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Я должен вам сказать, что не считаю, что смена режима в Тегеране является той целью, которой мы должны добиваться. Мы могли бы, предположительно, добиться смены режима на какой-то стадии, но я не могу с уверенностью сказать, что это привело бы к изменениям к лучшему", — сказал Джонсон, выступая в парламенте во вторник.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров. Великобритания, Франция и Германия заявили о желании сохранить сделку.