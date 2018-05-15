Рябков назвал расследование Мюллера в США продуктом антироссийской истерии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера в США является продуктом антироссийской истерии, но Москва по-прежнему открыта к контактам с Вашингтоном на всех уровнях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что это результат и продукт антироссийской истерии, которая абсолютно доминирует над политическим классом в США, особенно в Вашингтоне", — сказал Рябков журналистам в кулуарах экспертной дискуссии клуба "Валдай".

По его словам, расследование прокурора Мюллера "наносит огромный, но, хочется надеяться поправимый, ущерб нашим отношениям".

"Но мы открыты к диалогу на всех уровнях с исполнительной властью, с законодательной властью, и, думаю, что со временем эти негативные последствия будут преодолены", — добавил Рябков.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".