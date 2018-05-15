Москва обменивается оценками ситуации вокруг СВПД с европейскими партнерами

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Москва обменивается оценками ситуации вокруг иранской ядерной сделки с партнёрами из ЕС, идёт нормальный диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы никогда диалог не прервали и обмениваемся оценками о том, как ситуация воспринимается с позиции ЕС. Идёт рабочий процесс, нормальный диалог", — заявил Рябков, выступая на экспертной дискуссии, организованной международным дискуссионным клубом "Валдай".

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.