Путин и Макрон обсудили ситуацию после выхода США из иранской сделки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию, сложившуюся после одностороннего выхода США из иранской ядерной сделки, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что президенты подтвердили приверженность России и Франции выполнению этой договоренности. Владимир Путин проинформировал о состоявшейся 14 мая в Сочи беседе с генеральным директором МАГАТЭ Юкией Амано.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.