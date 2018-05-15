Южная Корея заявила протест Японии из-за упоминания спорных островов Токто

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Южная Корея заявила протест Японии в связи с упоминанием островов Токто (японское название Такэсима), на которые претендует Токио, в Голубой книге дипломатии за 2018 год как "исконно японской территории".

"Правительство Японии должно осознать, что очередные повторения неправомерных и абсурдных утверждений относительно островов Токто (Такэсима – ред.) абсолютно не идут на пользу установлению нацеленных на будущее отношений между Японией и Южной Кореей", — говорится в сообщении южнокорейского МИД.

Ранее во вторник МИД Южной Кореи вызвал представителя посольства Японии в стране Коити Мидзусиму для вручения ему ноты протеста.

В представленной во вторник в японском парламенте Голубой книге дипломатии за 2018 год утверждается, что острова Токто (Такэсима) принадлежат Японии. Кроме этого, в отличие от документа от 2017 года, Южная Корея более не называлась стратегически "наиболее важным соседствующим государством".

Япония после Второй мировой войны претендует на группу небольших островов Токто (японское название Такэсима) в западной части Японского моря, которые находятся под суверенитетом Южной Кореи. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.