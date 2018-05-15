Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (163)

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

Частный жилой дом в городе Ясиноватая, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 22 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 18 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по населенным пунктам на горловском направлении украинские силовики выпустили более 150 мин и артснарядов, на донецком они вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 401 единица", — добавил представитель ДНР в СЦКК.