Климкин призвал "всех украинцев" не ездить на ЧМ-2018 в Россию

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава украинского МИДа Павел Климкин призвал украинцев не посещать Чемпионат мира по футболу в России. Об этом говорится на странице министерства в Twitter.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу-2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", — сказал Климкин.

Ранее с аналогичным призывом выступил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, украинским болельщикам "там делать нечего". Он также добавил, что граждан Украины в России попытаются "завербовать".

ЧМ-2018 будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и Сочи. Финал пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная Украины на первенство не попала.