В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и БМП-1, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново и Пришиб.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские военные, в свою очередь, во вторник заявили о 42 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.
Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, убит один ополченец, трое ранены. Подтверждением этих данных со стороны ополченцев РИА Новости не располагает.
"Пятнадцатого мая зафиксировано 7 случаев открытия огня… по нашим позициям с целью спровоцировать огонь в ответ", — добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.