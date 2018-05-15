В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и БМП-1, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции ЛНР в районе населенных пунктов Калиново и Пришиб.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские военные, в свою очередь, во вторник заявили о 42 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки.

Согласно сообщению пресс-центра операции в соцсети Facebook , ополченцы "42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 — применяли запрещенные минскими договоренностями минометы".

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, убит один ополченец, трое ранены. Подтверждением этих данных со стороны ополченцев РИА Новости не располагает.

"Пятнадцатого мая зафиксировано 7 случаев открытия огня… по нашим позициям с целью спровоцировать огонь в ответ", — добавляется в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.