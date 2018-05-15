Лидер немецких либералов: разумные люди не хотят конфронтации с Россией

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Разумные страны не хотят конфронтации с Россией, заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер. Об этом пишет британская газета The Daily Express.

Политик на партийном съезде в Берлине призвал вернуть России место в G8 или организовать саммиты в формате G7+1.

Кроме того, Линднер подчеркнул необходимость проведения регулярных саммитов Евросоюза и России.

"У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка", — сказал он.

Замглавы СвДП Вольфганг Кубицки ранее призывал "критически пересмотреть" санкции в отношении Москвы, так как они, по его мнению, не достигают поставленных целей.

Месяц назад глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что присоединение России к группе стран "Большой семерки" нереалистично. По его словам, необходимо, чтобы Россия "снова начала вносить конструктивный вклад" в международную политику. Ранее Die Welt со ссылкой на источники сообщала, что однопартийцы Мааса подвергли критике за его слишком жесткую, на их взгляд позицию, по отношению к России.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который, по его словам, "наиболее полно отражает расстановку сил".

"Большая восьмерка"



Форум экономически развитых держав с 1998 года представлял собой "восьмерку", но в 2014 году на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.