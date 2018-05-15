МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Разумные страны не хотят конфронтации с Россией, заявил глава либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер. Об этом пишет британская газета The Daily Express.
Политик на партийном съезде в Берлине призвал вернуть России место в G8 или организовать саммиты в формате G7+1.
Кроме того, Линднер подчеркнул необходимость проведения регулярных саммитов Евросоюза и России.
"У России будет свое место в европейском доме, если она будет придерживаться установленного порядка", — сказал он.
Замглавы СвДП Вольфганг Кубицки ранее призывал "критически пересмотреть" санкции в отношении Москвы, так как они, по его мнению, не достигают поставленных целей.
Месяц назад глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что присоединение России к группе стран "Большой семерки" нереалистично. По его словам, необходимо, чтобы Россия "снова начала вносить конструктивный вклад" в международную политику. Ранее Die Welt со ссылкой на источники сообщала, что однопартийцы Мааса подвергли критике за его слишком жесткую, на их взгляд позицию, по отношению к России.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва абсолютно удовлетворена форматом G20, который, по его словам, "наиболее полно отражает расстановку сил".
"Большая восьмерка"
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".