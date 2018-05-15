РИГА, 15 мая – РИА Новости. Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок подала заявление в Полицию безопасности с жалобой на высказывания парламентского секретаря министерства юстиции Яниса Иесалниекса, который заявил, что с русскими надо разговаривать на языке силы.

Иесалниекс ранее в Twitter написал, что "латвийские русские не уважают латышей именно из-за нашей трусости" и "только тогда, когда мы заговорим с ними на языке силы, они начнут нас уважать", "это важнейшая предпосылка для сплочения".

Жданок посчитала, что в этом посте есть признаки разжигания межнациональной розни.

"Кто у нас разжигает межнациональную рознь? Это второе лицо в иерархии ведающих юстицией чиновников! Сегодня я подала заявление в полицию безопасности с просьбой начать уголовный процесс по поводу ряда недавних высказываний парламентского секретаря министерства юстиции Яниса Иесалниекса", — написала Жданок на своей странице в Facebook.

Полиция безопасности пока никак это не проккоментировала.