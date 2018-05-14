В Кнессете считают, что ближайшая неделя для Израиля станет решающей

РИГА, 14 мая – РИА Новости. Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим стал для многих местных жителей праздничным событием, но ближайшая неделя станет решающей, она покажет, приведут ли события к затяжному конфликту или нет, заявила в эфире латвийской радиостанции Baltkom депутат израильского Кнессета Ксения Светлова.
Впрочем, политик отметила, что этот день не для всех запомнится праздничными мероприятиями.
"Сейчас в столицу стянуто огромное количество полицейских, добровольцев, которые принимают участие в обороне города, в местах, где расположено посольство США. Эпицентр напряжения находится на границе с сектором Газа. В результате столкновений между демонстрантами и израильскими солдатами погибли десятки человек и свыше тысячи человек получили ранения. Это только начало. К этому готовился как Израиль, так и палестинское террористическое движение ХАМАС. Именно последнее организует все акции протеста. Сегодня исторический день. Не хотелось бы, чтобы он был днем кровопролития", — сказала Светлова.
Она добавила, что следующие шесть дней станут решающими в текущем конфликте.
Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов.
Во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 55 человек, более 2 тысяч получили ранения.