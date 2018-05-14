В Кнессете считают, что ближайшая неделя для Израиля станет решающей

РИГА, 14 мая – РИА Новости. Перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим стал для многих местных жителей праздничным событием, но ближайшая неделя станет решающей, она покажет, приведут ли события к затяжному конфликту или нет, заявила в эфире латвийской радиостанции Baltkom депутат израильского Кнессета Ксения Светлова.

"Для многих израильтян это настоящий праздник. Для тех, кто не сомневается в том, что столицей Израиля является Иерусалим. Это решение уже давно назрело. Американцы приняли его еще в 1995 году, но только сейчас смогли его реализовать", — рассказала депутат.

Впрочем, политик отметила, что этот день не для всех запомнится праздничными мероприятиями.

"Сейчас в столицу стянуто огромное количество полицейских, добровольцев, которые принимают участие в обороне города, в местах, где расположено посольство США. Эпицентр напряжения находится на границе с сектором Газа. В результате столкновений между демонстрантами и израильскими солдатами погибли десятки человек и свыше тысячи человек получили ранения. Это только начало. К этому готовился как Израиль, так и палестинское террористическое движение ХАМАС. Именно последнее организует все акции протеста. Сегодня исторический день. Не хотелось бы, чтобы он был днем кровопролития", — сказала Светлова.

Она добавила, что следующие шесть дней станут решающими в текущем конфликте.

"Завтра, 15 мая, палестинцы отмечают день "Нагбы". Это день поражения в 1948 году, который закончился для Израиля независимостью. К тому же завтра начинается Рамадан — самый важный и почетный для мусульман. Все совпало на одни даты. Американцев предупреждали, что стоит повременить с переносом посольства. Это неделя будет критической. Если ситуация обострения закончится в течение шести дней, то можно сказать, что на этот раз пронесло. Если нет, то есть потенциал для продолжения столкновений, вплоть до третьей интифады", — сказала депутат.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов.

Во время столкновений палестинцев с армией Израиля в районе сектора Газа погибли 55 человек, более 2 тысяч получили ранения.