"Лига" и "Д5З" в Италии пока не могут согласовать общую программу

РИМ, 14 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская партия "Лига" и "Движение 5 звезд", ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, сохраняют "различное видение" относительно ряда пунктов общей программы и снова просят у президента страны больше времени, заявил лидер "Лиги" Маттео Сальвини по завершении консультаций у президента Италии Серджо Маттареллы. Нынешний раунд консультаций проходит в подобном формате впервые.

"Мы не спорим по поводу имен, я понимаю, что журналистская страсть состоит в том, чтобы устроить тотализатор вокруг имени премьера, … мы банально, но с душой обсуждаем идею для страны", — заявил Сальвини журналистам.

По его словам, для завершения переговоров сторонам необходимо больше времени, причем в этом вопросе "Лига" исходит из того, что она сохраняет "различные видения" с "Д5З" по теме инфраструктуры и юстиции.

"Правительство стартует, и это будет прекрасное приключение, только если сможет заниматься делом, если мы будем не в состоянии делать то, чего от нас хотят итальянцы, мы даже не начнем", — сказал лидер "Лиги".

В свою очередь, лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо запросил у Маттареллы "еще несколько дней" на окончательное согласование коалиционного соглашения с "Лигой". По его словам, проект правительственной программы, рассчитанной на пять лет, будет вынесен на онлайн-голосование членов "Движения".

"И я, и Сальвини согласны с тем, что публично имена называть мы не будем", — заявил он, говоря о составе кандидатов в вероятный Совет министров.

Согласно утечкам в прессу, Ди Майо и Сальвини договорились о том, что единым кандидатом в премьеры станет фигура, не принадлежащая ни к одной из двух политических сил. Ранее они уже дважды запрашивали у президента республики больше времени для завершения переговоров.

"Лига" также пригласила своих избирателей высказаться по поводу "правительственного контракта". В следующие выходные при местных отделениях партии будут открыты палатки, в которых можно будет проголосовать за или против будущей программы.