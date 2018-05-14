"Лига" и "Д5З" в Италии пока не могут согласовать общую программу

РИМ, 14 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская партия "Лига" и "Движение 5 звезд", ведущие переговоры о создании правительственной коалиции, сохраняют "различное видение" относительно ряда пунктов общей программы и снова просят у президента страны больше времени, заявил лидер "Лиги" Маттео Сальвини по завершении консультаций у президента Италии Серджо Маттареллы. Нынешний раунд консультаций проходит в подобном формате впервые.
"Мы не спорим по поводу имен, я понимаю, что журналистская страсть состоит в том, чтобы устроить тотализатор вокруг имени премьера, … мы банально, но с душой обсуждаем идею для страны", — заявил Сальвини журналистам.
По его словам, для завершения переговоров сторонам необходимо больше времени, причем в этом вопросе "Лига" исходит из того, что она сохраняет "различные видения" с "Д5З" по теме инфраструктуры и юстиции.
В свою очередь, лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо запросил у Маттареллы "еще несколько дней" на окончательное согласование коалиционного соглашения с "Лигой". По его словам, проект правительственной программы, рассчитанной на пять лет, будет вынесен на онлайн-голосование членов "Движения".
"И я, и Сальвини согласны с тем, что публично имена называть мы не будем", — заявил он, говоря о составе кандидатов в вероятный Совет министров.
"Лига" также пригласила своих избирателей высказаться по поводу "правительственного контракта". В следующие выходные при местных отделениях партии будут открыты палатки, в которых можно будет проголосовать за или против будущей программы.