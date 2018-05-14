США ожидают тесного сотрудничества с ФРГ, Британией и Францией по Ирану

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. США рассчитывают на продолжение тесного сотрудничества с Великобританией, Германией и Францией по проблемам, связанным с Ираном, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, этому вопросу были посвящены беседы госсекретаря Майка Помпео, которые он провел в минувшие дни с главами внешнеполитических ведомств этих стран.

"Госсекретарь подчеркнул, что США и наши европейские союзники разделяют интересы в области противодействия разработке ядерного оружия Ираном и противодействия дестабилизирующим действиям иранского режима в регионе. Госсекретарь отметил хорошую работу, которую мы провели за последние несколько месяцев в целях устранения наших общих угроз, и выразил надежду на то, что мы сможем продолжать тесное сотрудничество и двигаться вперед", — говорится в сообщении Науэрт.

США на прошлой неделе вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения.

Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

В связи с санкциями США ожидается сокращение предложения нефти со стороны Ирана.