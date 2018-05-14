Убивший бензопилой женщину в Минске получил новый срок

МИНСК, 14 мая — РИА Новости. Убившему бензопилой женщину в минском торговом центре Владиславу Казакевичу назначено новое наказание за нападение на сотрудников исправительной колонии, где он отбывал наказание, – в совокупности он получил 22 года лишения свободы, сообщила в понедельник пресс-служба Могилевского областного суда.
В марте 2017 года Минский городской суд признал 18-летнего Казакевича виновным в убийстве сотрудницы ТЦ "Новая Европа", а также в покушении на убийство и злостном хулиганстве, и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В октябре Казакевич попытался нанести ножом удар одному из сотрудников колонии. Несмотря на то, что сотрудник применил приемы самообороны, заключенный успел ранить второго контролера, причинив ему телесные повреждения. Позднее следствие установило, что таким образом Казакевич пытался "отомстить за дисциплинарные наказания".
"Казакевичу по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии в условиях усиленного режима", — говорится в сообщении суда.
Вечером 8 октября 2016 года Казакевич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в минский торговый центр "Новая Европа" с заведенной и готовой к применению бензопилой. Первая посетительница, которую он попытался убить, смогла убежать. Однако он убил с помощью бензопилы и топора-кувалды женщину 1973 года рождения и нанес телесные повреждения различной степени тяжести двум женщинам. Спустя непродолжительное время Казакевич был задержан работниками и посетителями ТЦ, а также прибывшими милиционерами.
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