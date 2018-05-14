Без моста: в Киргизии люди переходят реку Нарын с помощью аркана

БИШКЕК, 14 мая – РИА Новости. В Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии из-за недостроенного моста люди переходят вброд реку Нарын. С недавних пор сделать это не так просто, потому что уровень воды поднялся. Теперь сельчанам приходится использовать аркан.

Видео того, как это происходит, опубликовало агентство Sputnik Кыргызстан.

Мост рухнул в апреле прошлого года из-за того, что по нему проезжали 40-тонные грузовые машины.

В прошлом году тендер на реконструкцию моста выиграла компания "Ремстроймост". Но по неизвестным причинам работу до конца не довели, рассказывают местные жители.

Как люди до этого переходили реку вброд, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан.

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