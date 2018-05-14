МИД надеется на скорое подписание соглашения о российской промзоне в Египте

Сергей Лавров и Сергей Шойгу во время переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта. 14 мая 2018

Сергей Лавров и Сергей Шойгу во время переговоров глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Египта. 14 мая 2018

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Москва рассчитывает, что в ближайшие недели будет подписано соглашение с Каиром о российской промышленной зоне в Египте, сообщил на пресс-конференции со своим египетским коллегой и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров.

"Также констатировали готовность к подписанию межправительственного соглашения о создании российской промышленной зоны в Египте. Рассчитываем, что в ближайшие недели, наверное даже, эта договоренность будет оформлена окончательно", — сказал Лавров.

В свою очередь глава МИД Египта Самех Шукри высказал надежду на то, что до конца мая этого года состоится заседание двусторонней межправкомиссии.