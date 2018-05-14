Зариф призвал ООН считать США ответственными за последствия выхода из СВПД

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал ООН считать США ответственными за последствия, к которым может привести выход Вашингтона из ядерной сделки, сообщается в послании главы МИД к Генеральной Ассамблее и Совету безопасности ООН, опубликованном на сайте ведомства.

"Я призываю ООН считать США ответственными за их одностороннее и безответственное поведение, которое пагубно отразится на верховенстве закона, многостороннем подходе и самих основах дипломатии", — заявил Зариф.

Глава МИД указывает, ссылаясь на свои предыдущие послания ООН, что США неоднократно нарушали условия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

США вышли из СВПД и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.