Польша ответила на призывы ЕК ускорить переговоры по правовым вопросам

ВАРШАВА, 14 мая — РИА Новости. Польша хочет решить спор с Европейской комиссией по вопросам верховенства права в республике не быстро, а честно, заявил журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел страны Конрад Шиманьский.

Ранее в понедельник первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс заявил, что переговоры ЕК с Польшей по вопросам верховенства права не могут длиться бесконечно и в ближайшие две недели должны быть выработаны конкретные меры. Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

"Польша не предлагает решить спор как можно быстрее. Польша нуждается в том, чтобы этот спор решить честно, то есть так, чтобы в полной мере уважалось суверенное право польского парламента проводить реформу судебной системы… Время для нас не является ключевой вещью, если к этому кто-то не готов", — сказал Шиманьский.

Замглавы МИД Польши отметил, что в его стране и в Еврокомиссии по-разному оценивают ситуацию с верховенством права в республике. "Мы разнимся в генеральной оценке того, что происходит в ходе диалога между Европейской комиссией и Польшей. Я надеюсь, что это только вопрос времени, что мы сможем прояснить сомнения в отношении того, как мы понимаем предпринятые польским парламентом шаги", — сказал он.

При этом замминистра отметил, что Польша уже сделала шаг навстречу оппонентам из ЕК и ожидает ответного шага. "Если мы говорим о шагах, то этот шаг был сделан со стороны Польши. Сегодня мы ожидаем шага также со стороны Европейской комиссии, так как снятие напряжения возможно только тогда, когда обе стороны будут делать какие-то шаги", — сказал Шиманьский.

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Тем не менее, он высказал сомнение в готовности ЕК к встречным шагам. "Признаюсь, что после сегодняшнего выступления господина Тиммерманса нет ощущения того, чтобы Еврокомиссия была готова к существенным шагам в этом вопросе… Я думаю, что мы со своей стороны сделали очень много. Было бы хорошо, если бы Европейская комиссия сейчас представила свою позицию в этом вопросе. У нас есть время, есть терпение, мы бы охотно ознакомились с целостной позицией в ближайшие недели", — сказал замглавы польского МИД.

В декабре 2017 года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. В начале мая Еврокомиссия в проекте бюджета на период 2021-2027 годов предложила увязать финансирование со стороны ЕС с соблюдением странами-участницами норм европейского законодательства.