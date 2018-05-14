ВОЗ представила план по исключению трансжиров из продуктов питания

ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила план по полному исключению промышленно производимых трансжирных кислот из продуктов питания, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

По оценкам ВОЗ, употребление продуктов, содержащих трансжиры, ежегодно приводит к смерти свыше 500 тысяч человек от сердечно-сосудистых заболеваний.

В ВОЗ напоминают, что трансжиры содержатся как в натуральных мясо-молочных продуктах, так и создаются искусственно. Промышленно производимые трансжирные кислоты стали очень популярны как замена обычному маслу в конце XIX-XX веках из-за низкой стоимости и долгого хранения. Чаще всего они употребляются в выпечке, жареных продуктах, снэках и готовых закусках. Самый распространенный вид трансжиров – маргарин.

ВОЗ разработала ряд рекомендаций под названием REPLACE, которые призваны значительно сократить употребление трансжирных кислот промышленного производства. В частности, предлагается активнее продвигать использование натуральных жиров, рассказывать людям о вреде употребления трансжирных кислот промышленного производства и на законодательном уровне ограничить их применение.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, принятие правительствами пакета мер REPLACE "поможет достичь цели полностью убрать промышленные трансжиры из употребления в пищу и станет крупной победой в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

ВОЗ рекомендовала полностью удалить промышленные трансжиры из продуктов питания еще в 2009 году. В настоящее время промышленные трансжиры во многих странах либо запрещены, либо серьёзно ограничены. В России пока нет строгих ограничений на их использование, однако с 2018 года норма содержания трансизомеров в масложировой продукции не должна превышать 2%.

В ВОЗ рассчитывают полностью убрать промышленные трансжиры из употребления в пищу к 2023 году.