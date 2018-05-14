ЕС расширил санкции против России из-за выборов в Крыму, сообщил источник

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в ЕС.
Эти меры он объяснил проведением в Крыму выборов президента России, не уточнив подробностей.
Позже стало известно, что в санкционный перечень вошли сотрудники крымского и севастопольского избиркомов. Решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.
На прошлой неделе появилась информация, что Евросоюз может ввести новые ограничения из-за "подрыва территориальной целостности Украины". В Центризбиркоме подобные планы назвали неконструктивными.
"Заурядное решение"
По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, решение Евросоюза ввести санкции инерционно и заурядно.
Он отметил, что ЕС продолжает проводить политику непризнания реальности и воли крымчан, что "выглядит абсурдно в глазах всех".
Как отметил Джарлалла, как в обществе, так и среди политиков в ЕС преодбладает точка зрения, что изменить решение крымчан присоединиться к России невозможно, поэтому стоит относиться к этому как к реальности.
"Однако тон задают связанные с американцами круги, которые настроены на непрерывное давление на Россию. Поэтому мы видим, что эта линия, к сожалению, продолжает свое действие", — пояснил политолог.
Он отметил, что за таким решением скорее всего последуют ответные меры России, которые ухудшат позиции ЕС.
"В условиях глобальной конкуренции и усиления эгоистических мотивов со стороны США Европа заинтересована в укреплении своих позиций, и здесь развитие отношений с Россией выглядит настолько понятным, что не вызывает сомнений. Но, к сожалению, пока инерционный сценарий берет верх", — отметил Джарлалла.
Он подчеркнул, что новые санкции не имеют смысла, ни с практической точки зрения, ни с точки зрения практики.
"Таким образом, перед нами очередной враждебный шаг, который бесполезен и вреден для самих европейцев", — отметил крымский политолог.
Выборы в Крыму
За ходом выборов в Крыму и Севастополе следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные.
В Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Они рассказали о прозрачности выборов и отсутствии серьезных нарушений.