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ЕС расширил санкции против России из-за выборов в Крыму, сообщил источник

17:4714.05.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России на избирательном участке в Крыму. Архивное фотоМужчина опускает бюллетень во время голосования на выборах президента России на избирательном участке в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Евросоюз добавил пять физических лиц в антироссийский санкционный список. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник в ЕС.

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Эти меры он объяснил проведением в Крыму выборов президента России, не уточнив подробностей.

Позже стало известно, что в санкционный перечень вошли сотрудники крымского и севастопольского избиркомов. Решение вступит в силу со вторника после официальной публикации.

На прошлой неделе появилась информация, что Евросоюз может ввести новые ограничения из-за "подрыва территориальной целостности Украины". В Центризбиркоме подобные планы назвали неконструктивными.

"Заурядное решение"

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, решение Евросоюза ввести санкции инерционно и заурядно.

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Он отметил, что ЕС продолжает проводить политику непризнания реальности и воли крымчан, что "выглядит абсурдно в глазах всех".

Как отметил Джарлалла, как в обществе, так и среди политиков в ЕС преодбладает точка зрения, что изменить решение крымчан присоединиться к России невозможно, поэтому стоит относиться к этому как к реальности.

"Однако тон задают связанные с американцами круги, которые настроены на непрерывное давление на Россию. Поэтому мы видим, что эта линия, к сожалению, продолжает свое действие", — пояснил политолог.

Он отметил, что за таким решением скорее всего последуют ответные меры России, которые ухудшат позиции ЕС.

Флаг Германии на здании Рейхстага. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"В условиях глобальной конкуренции и усиления эгоистических мотивов со стороны США Европа заинтересована в укреплении своих позиций, и здесь развитие отношений с Россией выглядит настолько понятным, что не вызывает сомнений. Но, к сожалению, пока инерционный сценарий берет верх", — отметил Джарлалла.

Он подчеркнул, что новые санкции не имеют смысла, ни с практической точки зрения, ни с точки зрения практики.

"Таким образом, перед нами очередной враждебный шаг, который бесполезен и вреден для самих европейцев", — отметил крымский политолог.

Выборы в Крыму

Кормоуборочный комбайн DON 680M. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выборы президента России прошли 18 марта, явка в Республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%. По данным крымского избиркома, Владимира Путина поддержали 92,15% избирателей.

За ходом выборов в Крыму и Севастополе следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные.

В Крым прибыли граждане Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Израиля, Швеции, Украины и Кипра. Они рассказали о прозрачности выборов и отсутствии серьезных нарушений.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

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