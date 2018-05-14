Лавров: выход США из иранской сделки негативно отразится на регионе

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Выход США из сделки по иранской ядерной программе будет иметь негативные последствия для региона, заявил в понедельник и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Говорили мы о ситуации, которая складывается вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в свете тех негативных, как мы полагаем, последствий, которые в нынешней ситуации, связанной с выходом США из этого плана, будут иметь для этого региона", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Египта, в том числе в формате "2+2".

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.