В Иране назвали перенос посольства США в Иерусалим "днем великого позора"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил убийство палестинцев израильскими военными в ходе протестов и назвал день переноса посольства США в Иерусалим "днем великого позора", сообщается в микроблоге главы МИД в Twitter.

В понедельник США объявили об официальном открытии посольства в Иерусалиме. Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

"Израильский режим жестоко и хладнокровно убивает бесчисленных палестинцев в то время, как они протестуют в самой большой тюрьме мира под открытым небом. Тем временем Трамп празднует перенос незаконного посольства США, и его арабские сообщники совершают действия, чтобы отвлечь внимание. День великого позора", — заявил Зариф.

Ранее официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра сообщил РИА Новости, что число погибших в понедельник в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 41, пострадали более 1,7 тысячи. Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

На понедельник, когда происходит открытие посольства США, и вторник, день 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев, палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" — полуторамесячной череды протестных акций, которая унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.