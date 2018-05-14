В Чечне упрекнули спецслужбы Франции в недоработке из-за нападения в Париже

ГРОЗНЫЙ, 14 мая – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов считает недоработкой спецслужб Франции нападение в центре Парижа мужчины с ножом, радикальные взгляды которого были известны правоохранительным органам этой страны.
"Много непонятного в истории Хамзата Азимова. Есть все основания полагать, что молодой человек имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. У меня, как у человека имеющего определенный опыт борьбы с терроризмом, вызывают вопросы действия или скорее бездействие спецслужб: почему не велось наблюдение за человеком, радикальные взгляды которого были известны, не прогнозировали возможные действия, почему не задержали, а застрелили вооруженного ножом преступника? Или он мог выдать кого-то?" — заявил Даудов, комментируя РИА Новости трагедию в Париже.
Он подчеркнул, что в Чечне удалось искоренить терроризм именно из-за того, что "команда Кадырова скрупулезно изучала все аспекты, слабые стороны, прогнозируемые и уязвимые места террористов".
По его словам, Азимов с трех лет жил и воспитывался во Франции и получил российский паспорт, уже будучи гражданином этой страны.
"Личность Азимова, его взгляды и убеждения формировались во французском обществе и, как сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, власти Франции ответственны за тех, кого воспитали", — отметил Даудов. Он призвал западные страны "не растить терроризм, рассчитывая нанести удар России".
Он выразил соболезнования семье и родственникам погибшего и пожелал выздоровление раненым. "Я выражаю соболезнования семье и родственникам погибшего и желаю скорейшего выздоровления раненым. Хочу подчеркнуть, что я лично, как и весь чеченский народ, осуждаю проявления терроризма, где бы они не происходили! Чеченцы пострадали от него больше всех в мире и заплатили высокую цену в борьбе с этим всемирным злом", — резюмировал спикер.