В Чечне упрекнули спецслужбы Франции в недоработке из-за нападения в Париже

ГРОЗНЫЙ, 14 мая – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов считает недоработкой спецслужб Франции нападение в центре Парижа мужчины с ножом, радикальные взгляды которого были известны правоохранительным органам этой страны.

В субботу около 21.00 (22.00 мск) недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Как сообщали французские СМИ, нападавшим был 20-летний Хамзат Азимов, который родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

"Много непонятного в истории Хамзата Азимова. Есть все основания полагать, что молодой человек имел контакты с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. У меня, как у человека имеющего определенный опыт борьбы с терроризмом, вызывают вопросы действия или скорее бездействие спецслужб: почему не велось наблюдение за человеком, радикальные взгляды которого были известны, не прогнозировали возможные действия, почему не задержали, а застрелили вооруженного ножом преступника? Или он мог выдать кого-то?" — заявил Даудов, комментируя РИА Новости трагедию в Париже.

Он подчеркнул, что в Чечне удалось искоренить терроризм именно из-за того, что "команда Кадырова скрупулезно изучала все аспекты, слабые стороны, прогнозируемые и уязвимые места террористов".

"А что бы сделали во Франции или другой западной стране, если, как у нас, тысячи террористов взяли в руки оружие и выступили против власти?! Судя по всему, капитулировали", — считает спикер.

По его словам, Азимов с трех лет жил и воспитывался во Франции и получил российский паспорт, уже будучи гражданином этой страны.

"Личность Азимова, его взгляды и убеждения формировались во французском обществе и, как сказал глава Чечни Рамзан Кадыров, власти Франции ответственны за тех, кого воспитали", — отметил Даудов. Он призвал западные страны "не растить терроризм, рассчитывая нанести удар России".

"Мы умеем бороться и побеждать террористов! Если волна терроризма накроет Европу, кроме России, их некому спасать, в конце концов", — подчеркнул Даудов.

Он выразил соболезнования семье и родственникам погибшего и пожелал выздоровление раненым. "Я выражаю соболезнования семье и родственникам погибшего и желаю скорейшего выздоровления раненым. Хочу подчеркнуть, что я лично, как и весь чеченский народ, осуждаю проявления терроризма, где бы они не происходили! Чеченцы пострадали от него больше всех в мире и заплатили высокую цену в борьбе с этим всемирным злом", — резюмировал спикер.