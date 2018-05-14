Генсек ООН обеспокоен гибелью большого количества людей на границах Газы

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018

ВЕНА, 14 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с гибелью большого количества людей на границах Газы.

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев в понедельник возросло до 41, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра. Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

"Новые конфликты возникают, а старые не исчезают. В особенности меня тревожат сообщения из Газы, где убито много людей", — сказал Гутерреш на пресс-конференции в Вене.

Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение.

Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.