В Великобритании "гражданские отношения" могут приравнять к браку

ЛОНДОН, 14 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу британской пары, настаивающей на признании на официальном уровне "гражданских отношений" равносильными браку, что ранее было сделано для гомосексуальных пар, начались в верховном суде Великобритании в понедельник.
"За время нашей кампании мы познакомились с сотнями таких же, как мы, пар, люди любят друг друга и хотят оформить гражданские отношения, чтобы подчеркнуть свои обязательства и обеспечить единство семьи. Причины для них не вступать в обычный брак разные. Все они хотят иметь выбор – брак или гражданские отношения, оформление которых доступно для однополых пар. Правительству пора прекратить играть жизнями людей и дать им право выбора", — заявили Стейнфелд и Кейдан в понедельник, выступая у здания суда перед началом слушаний.
Однополые пары получили возможность регистрировать браки и "гражданские отношения" в 2014 году. Стейнфелд и Кейдан добиваются для разнополых пар тех же прав.
Согласно британскому законодательству, такой статус является "официально признаваемым союзом" однополых пар. Он идентичен статусу брака при рассмотрении ряда административных и финансовых вопросов, в частности связанных с наследством и налогообложением, а также дает право на посещение партнера в больнице в ситуациях, когда к больному допускаются только ближайшие родственники. Этот статус требует проведения церемонии его государственной регистрации, при необходимости — официального развода.