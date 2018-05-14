В Великобритании "гражданские отношения" могут приравнять к браку

ЛОНДОН, 14 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Слушания по делу британской пары, настаивающей на признании на официальном уровне "гражданских отношений" равносильными браку, что ранее было сделано для гомосексуальных пар, начались в верховном суде Великобритании в понедельник.

Лондонцы Ребекка Стейнфелд и Чарльз Кейдан несколько лет оспаривали в судах действия властей, которые отказались официально регистрировать их семилетние отношения. При этом пара отказывается заключать традиционный брак, говоря, что такая форма им не подходит. В первый раз они подали заявку на регистрацию "гражданского партнерства" в 2014 году. Затем Стейнфелд и Кейдан обратились в суд, потребовав зарегистрировать их гражданский брак на том основании, что однополые пары имеют возможность узаконить свои отношения в таком статусе. В феврале 2017 года апелляционный суд принял решение отказать паре на том основании, что она не соответствует "критериям гомосексуальной". Дело согласился рассмотреть верховный суд. Как ожидается, решение он вынесет во вторник.

"За время нашей кампании мы познакомились с сотнями таких же, как мы, пар, люди любят друг друга и хотят оформить гражданские отношения, чтобы подчеркнуть свои обязательства и обеспечить единство семьи. Причины для них не вступать в обычный брак разные. Все они хотят иметь выбор – брак или гражданские отношения, оформление которых доступно для однополых пар. Правительству пора прекратить играть жизнями людей и дать им право выбора", — заявили Стейнфелд и Кейдан в понедельник, выступая у здания суда перед началом слушаний.

При этом ранее судьи апелляционного суда признали в вердикте, что в настоящее время действительно имеются пробелы в законодательстве, которые могут влиять на права человека. Также суд заявил, что правительство обладает всеми полномочиями для решения проблемы.

Однополые пары получили возможность регистрировать браки и "гражданские отношения" в 2014 году. Стейнфелд и Кейдан добиваются для разнополых пар тех же прав.

Согласно британскому законодательству, такой статус является "официально признаваемым союзом" однополых пар. Он идентичен статусу брака при рассмотрении ряда административных и финансовых вопросов, в частности связанных с наследством и налогообложением, а также дает право на посещение партнера в больнице в ситуациях, когда к больному допускаются только ближайшие родственники. Этот статус требует проведения церемонии его государственной регистрации, при необходимости — официального развода.