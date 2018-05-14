Ситуация с безопасностью на Балтике ухудшилась, заявил глава МИД Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мая — РИА Новости. Ситуация с безопасностью в регионе Балтийского моря за последнее время ухудшилась, считает министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Ситуация в области безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась. Были нарушения воздушного пространства, опасные маневры военных самолетов и кораблей, демонстрация военной силы, военных действий и учений России", — отметил Сойни, выступая в понедельник на форуме стран региона Балтийского моря, проходящем в финском городу Турку.

Напряженность в регионе Балтийского моря "вряд ли исчезнет, ​​пока общая ситуация в области безопасности в Европе не улучшится", считает министр. "Это во многом зависит от продолжающегося конфликта на востоке Украины. Путь к прекращению конфликта — это реализация минских соглашений", — сказал Сойни.

По словам министра, в Финляндии понимают важность и подчеркивают необходимость диалога с Россией. "Взаимодействие с Россией в экономическом и политическом плане всегда было естественным и необходимым для нас. Россия является частью Европы. Между соседями всегда есть практические вопросы, которые нужно обсудить. Но мы также должны иметь возможность вести диалог по вопросам, которые нас разделяют", — отметил глава МИД.

Сойни отметил, что региональное сотрудничество сегодня важно как никогда. "Мы считаем, что регулярные встречи также на политическом уровне должны быть продолжены, несмотря на существующую напряженность — как это имеет место в Арктическом совете. Другим хорошим примером регионального сотрудничества является работа, проделанная Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для повышения безопасности полетов в районе Балтийского моря. Надеемся, что эти шаги также способствуют укреплению доверия", — добавил Сойни.

Одиннадцатый форум стран Балтийского региона проходит 14 мая в городе Турку. Тема встречи — "Сотрудничество региона Балтийского моря в трудные времена". Россия представлена бывшим замминистра экономического развития Алексеем Ведевым, который выступит в заключительной части конференции, отмечается на сайте мероприятия.