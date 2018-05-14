Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 14 мая 2018

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. 14 мая 2018

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сотрудничество России и Египта играет стабилизирующую роль на Ближнем Востоке, Москва выступает за наращивание взаимодействия с Каиром, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу между главами внешнеполитических ведомств и министерств обороны двух стран.

"Мы рады вас приветствовать в Москве на очередной встрече формата "2+2". Для наших отношений с арабскими странами формат "2+2" между Россией и Египтом является уникальным и, на мой взгляд, подтверждает особый характер российско-египетских отношений", — сказал Лавров.

По его словам, в Москве считают трудным переоценить роль стратегического партнерства России и Египта, "особенно на фоне тех процессов, которые проходят в регионе Ближнего Востока и на севере Африки".

"Думаю, что эта роль стабилизирующая, и мы очень ее ценим и хотим наращивать наше сотрудничество. В ситуации, когда к имеющимся очагам напряженности в регионе добавляются все новые, своевременность и актуальность нашей встречи как никогда высока", — добавил он.