Реформа образования не сделает русских латышами, считает посол в Латвии

РИГА, 14 мая — РИА Новости. Посол России в Латвии Евгений Лукьянов считает, что проводимая властями республики реформа образования является попыткой сделать русскоязычных жителей страны латышами и она не приведет ни к чему хорошему.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

"В Библии сказано: расколотая страна погибнет. Что же получилось? Из желания вытеснить нежеланных славян за скобки появились эти языковые реформы. Но как можно отнять у человека право знать свой родной язык? Можно! Но что же из этого человека вырастет? Станет ли русский латышом? Думаю, что не станет", — сказал посол в интервью латвийскому изданию NRA, опубликованном в понедельник.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.