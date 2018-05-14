Путин надеется, что Молдавия сегодня получит статус наблюдателя в ЕАЭС

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического совета выразил надежду, что Молдавия уже сегодня получит статус наблюдателя в ЕАЭС и сможет принять участие в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"В числе вопросов, которые нам предстоит обсудить в узком составе, хотел бы выделить один, на мой взгляд, важный. Речь идет об утверждении подготовленного евразийской комиссией проекта положения о статусе государства-наблюдателя при Евразийском совете. Как понимаю, все члены Высшего евразийского экономического совета поддерживают данное решение, а значит, как условились ранее сегодня, мы можем предоставить статус государства-наблюдателя Республике Молдова. Рассчитываю, что по итогам обсуждения это предложение будет вами одобрено и президент Молдавии Игорь Николаевич Додон сможет уже на правах наблюдателя принять участие в заседании в расширенном составе", — сказал Путин в понедельник в ходе заседания.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.