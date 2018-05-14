Лавров и глава МИД Египта обсудят Сирию, СВПД и ситуацию вокруг Иерусалима

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри обсудят на встрече в Москве ситуацию в Сирии, Ливии, вокруг соглашения по иранскому атому и состояние дел в Сирии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Все будем обсуждать, и Ливию, и Ирак, и Иерусалим, конечно. Все вопросы, ситуацию в Сирии", — сказал Богданов.

Отвечая на вопрос, обсудят ли министры ситуацию вокруг соглашения по иранскому атому, Богданов отметил, что "министр (Лавров) поделится впечатлениями от встречи с (главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом) Зарифом, потому что это важно для всего региона и вообще международной стабильности".