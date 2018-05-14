Савченко сомневается, что ее включат в список на обмен пленными в Донбассе

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, выразила сомнение в том, что ее могут включить в список на обмен пленными в Донбассе.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что ополченцы включили в список на обмен главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого украинские правоохранители арестовали по подозрению в подготовке терактов в Киеве вместе с Савченко.

"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня… Я не думаю, что стану кандидатом на обмен", — заявила Савченко журналистам после заседания суда, отвечая на вопрос, согласится ли на обмен в случае поступления такого предложения.

При этом она допустила, что российская сторона может предложить Украине обменять ее на осужденных в России украинцев. "Меня выпустили из России. Если предложат обмен, то явно не с оккупированными территориями. Как вы думаете, соглашусь ли я 22 года отсиживать в России или соглашусь ли я отсиживать пожизненное (заключение – ред.) на Украине? И там, и там тюрьма, но Украина – это родная земля", — заявила она.

В понедельник Шевченковский районный суд Киева рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Рубан был задержан СБУ в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.