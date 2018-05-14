Схватка антилопы со львицами попала на видео

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Посетители Национального парка Крюгер в ЮАР сняли на видео схватку между антилопой гну и двумя львицами. Запись опубликована на YouTube-канале Kruger Sightings.

По словам автора видео Ханнеса Жубера, он наткнулся на львиц, когда те преследовали парнокопытное. Мужчина решил посмотреть, чем закончится охота.

Как утверждает Жубер, гну целый час не предпринимала никаких попыток освободиться, однако потом все же решила дать хищницам бой.

На опубликованных кадрах видно, что антилопа поднялась с земли и попыталась сбросить с себя львиц, поддев рогами одну из них. Хищницы на какое-то время неподвижно повисли на парнокопытном, но вскоре гну начала кружиться на месте и в итоге сумела освободиться.

Пользователей YouTube поразила настойчивость антилопы.

"Антилопа гну встала и сказала: "Нет, не сегодня!" — написал cornellw24.

"Эта антилопа просто зверь!" — говорится в комментарии TheHypeboi.