Военные Израиля убили трех палестинских боевиков, минировавших границу Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая — РИА Новости. Израильские военные уничтожили троих палестинских боевиков, которые пытались заложить взрывное устройство на границе сектора Газа, и атаковали с воздуха позиции военизированных формирований движения ХАМАС в ответ на обстрел с территории анклава, сообщила в понедельник армейская пресс-служба.

Оба инцидента произошли в разгар многотысячных палестинских протестов, которые идут вдоль границ сектора Газа, перерастая в столкновения демонстрантов с израильтянами.

"Войска армии обороны Израиля предотвратили нападение, которое готовили трое террористов, пытавшихся установить взрывное устройство рядом с забором безопасности в районе Рафаха, где происходят наиболее ожесточенные столкновения", — говорится в армейской сводке.

"В ответ войска открыли огонь по террористам, которые были убиты", — сообщили военные. Инцидент произошел в южной части анклава.

На севере сектора Газа, в районе города Джебалии, израильская авиация бомбила позиции боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС. Удары стали ответом на обстрел военных из этого района. С израильской стороны потерь нет.

Военные признают, что применяют оружие и против наиболее активных участников гражданских протестов, среди которых, по данным палестинских медиков, есть уже более 20 погибших.