Главы разведок России и Турции обсудили совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудил с турецким коллегой укрепление связей в борьбе с международным терроризмом, сообщает в понедельник пресс-бюро СВР.

Рабочая встреча с директором Национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом состоялась накануне в Стамбуле.

"Руководители разведок обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом. Состоялся продуктивный обмен мнениями по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних российско-турецких отношений", — говорится в релизе.