МИД Индии подтвердил информацию о визите премьера страны в Сочи

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Индии подтвердило сообщения о предстоящем 21 мая визите премьер-министра страны Нарендры Моди в Россию.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин 21 мая проведет встречу с Моди в Сочи, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития особо привилегированного стратегического партнерства двух стран.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина премьер-министр Нарендра Моди 21 мая посетит Россию для участия совместно с президентом Путиным в неформальном саммите в городе Сочи", — говорится в полученном РИА Новости сообщении индийского дипведомства.

В МИД указали, что предстоящая встреча "позволит лидерам двух стран обменяться мнениями по вопросам международной повестки в широкой и долгосрочной перспективе с целью дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства". "Лидеры также обсудят приоритеты своего национального развития и вопросы двусторонних отношений", — заявили в ведомстве.

"Этот неформальный саммит в Сочи с участием премьер-министра Моди и президента Путина станет продолжением традиции регулярных консультаций между Индией и Россией на высшем уровне", — отметили в индийском МИД.

Ранее Моди, поздравляя Путина с переизбранием на пост президента РФ заявил, что надеется на его приезд в Индию на предстоящий Российско-индийский саммит. При этом Моди выразил надежду, что под руководством Путина "особо привилегированное стратегическое партнерство России и Индии продолжит развиваться еще сильнее".