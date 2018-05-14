Суд в Киеве предоставил Савченко адвоката

КИЕВ, 14 мая — РИА Украина. Шевченковский районный суд Киева предоставил депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, государственного адвоката, а также объявил до 15 мая перерыв в слушании ходатайства о продлении ареста.
"Суд считает возможным принять заявление об отказе от защитника Шадрина", — сказал следственный судья после того, как Савченко заявила, что отказывается от адвоката.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.