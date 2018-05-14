В ЛНР отвергли обвинения Киева в срыве отвода сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики отвергла обвинения представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в срыве запланированного на 15 мая отвода сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе, сообщил в понедельник официальный ведомства Андрей Марочко.
Он подчеркнул, что Народная милиция "готова развести силы и средства на участке № 1 у Станицы Луганской только "зеркально" с украинской стороной".
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала в Минске рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Уже состоялось разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Отвод сил в Станице Луганской неоднократно срывался. Последний раз — 8 мая.