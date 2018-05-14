Правительство Иордании осудило открытие посольства США в Иерусалиме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Правительство Иордании считает, что открытие посольства США в Иерусалиме является явным нарушением хартии ООН и международных резолюций, передает иорданское агентство Петра со ссылкой на заявление официального представителя правительства Иордании Мухаммеда аль-Мумини.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

"Открытие посольства США в Иерусалиме и признание его (Иерусалима — ред.) со стороны США столицей Израиля представляет собой явное нарушение хартии ООН и законных международных резолюций по этому вопросу, в частности, резолюции Совета Безопасности № 478, которая подтверждает, что Восточный Иерусалим — это оккупированная территория", — заявил аль-Мумини.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.