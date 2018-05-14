Россия надеется, что в Ираке в ближайшее время сформируют правительство

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Ираке. Архивное фото

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Ираке. Архивное фото

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. МИД РФ надеется, что в Ираке, где 12 мая прошли общенациональные выборы в Палату депутатов (парламент), в скором времени будет сформировано дееспособное правительство.

В субботу в Ираке прошли парламентские выборы впервые после освобождения страны от ИГ*. Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52%, в голосовании приняли участие 10,7 миллиона человек.

"Уважая суверенный выбор иракского народа, выражаем надежду на то, что в Ираке в самом скором времени будет сформировано новое представительное дееспособное правительство, которое продемонстрирует готовность ответственных политических сил и этноконфессиональных групп страны действовать в согласии, отказаться от узких амбиций ради достижения общенациональных целей", — отмечает МИД РФ.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ, подведение итогов выборов еще не завершено, однако уже сейчас можно дать высокую оценку усилиям правительства Республики Ирак по подготовке и проведению голосования на всей территории государства, обеспечению безопасности избирателей. "Отмечаем также роль руководства Курдского автономного района Ирака в обеспечении процесса волеизъявления граждан", — сказано в документе.

"В Москве рассматривают организацию в установленный срок выборов в палату депутатов Республики Ирак – первых с момента освобождения иракских территорий, захваченных боевиками террористической группировки ИГИЛ*, – как важное рубежное событие на пути к стабилизации обстановки в стране и укреплению её демократических институтов", — отмечает МИД РФ.

Москва подчеркивает, что готова и впредь оказывать дружественному Ираку эффективную поддержку в противодействии международному терроризму и вносить конкретный вклад в дальнейшее продвижение многопланового российско-иракского сотрудничества.

*Террористическая организация, запрещенная в России