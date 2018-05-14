Власти ЛНР обвинили ВСУ в минировании участков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (160)

ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики минируют участки у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"С 11 мая 2018 года в населенном пункте Счастье отмечена работа бандформирования "Луганск-1" МВД Украины… известно, что в составе данного подразделения прибыла саперная группа, обученная канадскими инструкторами, для минирования участков у линии соприкосновения", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в целом ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР имеет тенденцию к обострению.