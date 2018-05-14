Замглавы российского МИД и посол Португалии обсудили отношения двух стран

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с послом Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру двусторонние отношения Москвы и Лиссабона, а также международные проблемы, сообщили в МИД России.

Встреча состоялась по инициативе португальского посла.

"В ходе беседы стороны рассмотрели ряд вопросов российско-португальских отношений. Было отмечено стремление к активизации двустороннего инвестиционного и экономического сотрудничества, связей в области культуры и туристических обменов", — сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе беседы Грушко с послом Португалии состоялся также обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем, была подчеркнута важность продвижения и углубления политического диалога между двумя странами.