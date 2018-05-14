В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов на горловском направлении

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов на горловском направлении в Донбассе, выпустив по подконтрольным ДНР населенным пунктам более 250 мин, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что украинские силовики открыли огонь из минометов по Горловке, ранение получил один человек.

"Противник усилил обстрелы на горловском направлении, где за минувшие сутки под огонь украинских силовиков попали районы восьми населенных пунктов", — сказал Безсонов.

По его словам, противник выпустил по населенным пунктам более 250 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Он также добавил, что "указания на обострение обстановки комбриги получили от командующего оперативной тактической группы "Север" генерала Кравченко".

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