В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов на горловском направлении

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов на горловском направлении в Донбассе, выпустив по подконтрольным ДНР населенным пунктам более 250 мин, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Противник усилил обстрелы на горловском направлении, где за минувшие сутки под огонь украинских силовиков попали районы восьми населенных пунктов", — сказал Безсонов.
По его словам, противник выпустил по населенным пунктам более 250 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. Он также добавил, что "указания на обострение обстановки комбриги получили от командующего оперативной тактической группы "Север" генерала Кравченко".
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