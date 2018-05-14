Австралийский альпинист после перелома шеи покорил семь вершин мира

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Австралийский альпинист Стив Плейн установил мировой рекорд, поднявшись на высочайшие пики всех континентов всего за 117 дней, сообщает издание The Australian.

Сообщается, что датчики GPS зарегистрировали пребывание 36-летнего Плейна на высоте 8848 метров на Эвересте в понедельник.

Таким образом, спортсмен побил прошлогодний рекорд польского альпиниста Януша Коханского, который поднялся на семь вершин за 126 дней, пишет издание.

Сообщается, что в 2014 году Плейн получил множественные травмы на пляже в Перте в результате удара волной. Врачи диагностировали у спортсмена переломы шеи и повреждения позвоночных дисков, что, по их прогнозам, могло привести к потере способности ходить.

Преисполненный решимости выздороветь, Плейн поставил перед собой цель подняться с больничной койки и покорить семь самых высоких вершин мира, сообщает издание.

"Лежа в той больнице, глядя на потолок с мыслью о том, что, возможно, я не смогу снова ходить и делать то, что я хотел, я решил дать себе какой-то ориентир на время процесса выздоровления", — цитирует издание спортсмена.

С января этого года Стив Плейн поднялся на вершины гор Винсон в Антарктиде, Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, Пирамиды Карстенса на острове Новая Гвинея, Эльбруса в России и Денали на Аляске.